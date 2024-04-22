أحمد ناجي قمحة: القضية الفلسطينية الخاسر الأكبر بسبب ما يحدث في المنطقة

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إنّ القضية الفلسطينية تتماهى وسط صراعات المنطقة التي تتفجر إما صنعا أو طبيعة نتيجة تطور تداعيات الأحداث.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، «بالنسبة إلى تفاعلات الإقليم، فإن الخاسر فيها حتى هذه اللحظة القضية الفلسطينية، والرابح هو التنظيمات والفواعل دون الدول الذين يتحركون بحرية ويمارسون الضغط ويفجرون الأحداث ويؤثرون على مسار التاريخ».

وتابع: «إيران مشتبكة مع الأحداث منذ اليوم الأول، والفواعل من دون الدول المرتبطة بعلاقات مع الدولة الإيرانية تتحرك بحرية على الأرض وتمارس مجموعة من العمليات سواء تنظيم الحوثي أو الحشد شعبي أو حزب الله وباقي التنظيمات المتحالفة مع إيران».