أكثر 4 مناطق حرارة في مصر تزامنا مع أشد موجة حارة

تشهد الساعات المقبلة بداية الموجة الحارة، التي تؤثر على عدد من المناطق، إلا أن هناك أماكن سيكون لها النصيب الأكبر من التأثر بارتفاع درجات الحرارة، والتي تستوجب التعامل معها بحذر تام لمواجهة الطقس السيئ.

حذّرت «الأرصاد» من بداية الموجة الحارة غدًا، ومن المقرر أن تكون ذروتها يوم الأربعاء، لذا أوضح محمود القياتي، خبير هيئة الأرصاد الجوية خلال حديثه لـ«الوطن»، أن جنوب الصعيد هي المنطقة الأكثر تأثرًا بارتفاع درجات الحرارة، خاصة 4 مناطق على وجه التحديد، ويمكن تناولها في التقرير التالي.

4 مناطق هى الأشد حرًا مع بداية الموجة الحارة

بداية من الـ24 ساعة المقبلة، تشهد البلاد بداية الموجة الحارة، وذلك لدخول كتل هوائية جنوبية شديدة الحرارة، تؤثر على كافة مناطق الجمهورية، طقس غد سيكون شديد الحرارة، بما فيها القاهرة الكبرى والتي تسجل يوم الأربعاء 40 درجة مئوية، بينما تنخفض درجتين على الساحل الشمالي، وفقًا لـ«القياتي».

ليكون جنوب الصعيد هو المنطقة الأشد حرارة؛ إذ تتراوح درجة حرارته ما بين الـ41 والـ42 درجة مئوية، على محافظات جنوب الصعيد، بوجه عام هي التي تسجل أعلى درجات الحرارة، ليكون الفارق بينها وبين القاهرة ليس كبيرًا، ويمكن حصر الـ4 مناطق باعتبارها هى الأكثر تأثرًا بدرجات الحرارة، وهى أبوسمبل وأسوان وقنا والأقصر.

طقس الـ48 ساعة المقبلة

يشهد يوم الخميس بداية دخول كتل هوائية شمالية باردة، تكون فقط على السواحل الشمالية الغربية، لذا الطقس سيكون حارا على السواحل الشمالية الغربية، إلا أنه شديد الحرارة على باقي مناطق الجمهورية، بداية دخول الجمعة ستعود الأجواء إلى معدلاتها الطبيعية، وتكون درجات الحرارة في حدود الـ30 إلى 31 درجة مئوية في القاهرة الكبرى، ولكن السواحل الشمالية ستشهد انخفاضا كبيرا لتعود إلى 23 درجة مئوية.