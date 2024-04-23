جهاز مدينة العاشر من رمضان يطرح أحواشا زراعية للبيع بالمزاد العلني

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في قطاع الشئون العقارية والتجارية بجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، طرح عدد 2 حوش زراعي أرقام «18/ 22» شمال الغابة الثالثة والخامسة، بمساحات تتراوح من 5 إلى 8 أفدنة بالمدينة، وذلك للبيع بنظام المزاد العلني، بالشروط الآتية:

1- تطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز نظير سداد مبلغ 399 جنيها لكل حوش.

تأمين دخول المزاد مبلغ 200 ألف جنيه

2- تعقد جلسة المزاد الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الجهاز، وذلك يوم الإثنين الموافق 20 من مايو القادم 2024.

3- سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 200 ألف جنيه، في موعد غايته جلسة المزاد.

4- استكمال سداد نسبة المصاريف إدارية، لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد.

5- الباقي يتم سداده بنظم تقسيط ميسر.

6- يمكن للراغبين في دخول المزاد، المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية، أو من خلال الموقع الخاص بالهيئة.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تابع تنفيذ أعمال الطرق بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، وشدد خلال الزيارة على ضرورة سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالتوقيتات المحددة وأعلى جودة، وذلك في إطار رفع كفاءة الطرق بالمناطق الصناعية.