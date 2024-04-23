مدرب ألعاب إلكترونية: مسكة الماوس «فن».. والسر فى «قبضة الإيد»

تعتبر الرياضة الإلكترونية مثلها مثل باقي الرياضات في الساحة التنافسية، فهى أيضاً لها مدربون وتدريبات لإعداد الفرق واللاعبين قبل الماتشات، ولإعدادهم للمشاركة في المسابقات العالمية، حيث يؤكد محمد عاطف، طبيب ومدرب الفريق المصري «رعد» للألعاب الإلكترونية التابع لنادي المصرية للاتصالات، أن هذا النوع من الرياضة يحتاج إلى مجهود ذهني كبير.

حقق حلمه بعيدًا عن اتجاه المجتمع

وفي مجتمع يسعى أفراده وراء كليات القمة تفرّغ «عاطف» للرياضة الإلكترونية، ليسعى خلف شغفه بما يحب مع المواظبة على الاطلاع على كتب الطب، فمنذ بداية عامه الجامعي الأول دخل هذا المجال كلاعب في البداية، وأخذ يلعب طوال سنواته الجامعية، ولاكتساب الخبرات في الملاعب ومعرفة استراتيجيات الألعاب، حيث كان يُخصّص وقتا أثناء الدراسة في كلية الطب للعب، حتى وصل إلى مرحلة الاحتراف في السنوات الدراسية الأخيرة، وأصبح خبيرا بأجواء اللعب وطبيعة المباريات.

وبعد أن أصبح محمد عاطف محترفا في «فالورانت» وقادرا على نقل خبرته إلى اللاعبين الآخرين ومدّهم بالخبرة الكافية وتهيئتهم نفسيا وجسديا لهذا الأمر؛ انطلق في عام 2019 ليكون مدرّبا لفريق كويتي.

مدرب محترف لأول مرة

كانت هذه هي المرة الأولى التي يعمل فيها محمد كمدرب محترف، وفي 2022، حصل على فرصة تدريب فريق رعد المصري، الذي يُعد أحد أفضل فرق الألعاب الإلكترونية في مصر.

وحول التدريبات الخاصة بتلك الرياضة، يحكي محمد عاطف: «لم تكن تلك التدريبات بالهينة، إذ تشمل تمارين لتقوية أعصاب اليد، ثني ومد المعصم وهز اليد لتقوية أعصاب اليد وقبضتها، وتحسين التركيز والتدريب على مهارات الأصابع والأيدى قبل المباريات، واتّباع اللاعبين روتينا يشمل ضبط مسكة الماوس والكيبورد وتحسين الأداء العام»، موضحا أن الأطباء المسؤولين عن هذه الفرق الإلكترونية هم أطباء الأعصاب والنفسية ليضبط الجانب النفسى لدى اللاعبين، وكلاهما يجب أن يكون ذا شخصية كاريزمية مؤثرة لتعريف اللاعبين بكيفية السيطرة على عواطفهم؛ فجزء كبير من هذه الرياضات يعتمد على الجانب النفسى، حيث يمكن للاعب أن يفقد السيطرة على عواطفه، مما يؤدى به إلى خسارة المباراة.