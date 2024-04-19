وكيل الرياضة بالقليوبية يشهد احتفالات «يوم اليتيم».. توزيع جوائز وهدايا

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية فعاليات احتفال وزارة الشباب والرياضة بيوم اليتيم تحت شعار«لأنهم يستحقون الحياة»، بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة عبر الفيديو كونفرانس لافتتاح الاحتفالية التي تنظمها، وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات ضمن فعاليات وأنشطة مركز تدريب «ها أنا أحقق ذاتي»، لتدريب الأطفال الأيتام.

جاء ذلك بحضور ميار مرسي، مندوب وزارة الشباب والرياضة، الدكتور محمد عبدالمؤمن، وكيل المديرية للرياضة، الدكتور وليد فرماوي، وكيل المديرية للشباب، محمد عزازي مدير إدارة الرياضة بالمديرية، ومحمود شعبان معاون المدير العام لشؤون الرياضة، وعماد الدين رشاد، رئيس مجلس إدارة مركز شباب كفر الجزار.

حوائز وهدايا للأطفال

تضمنت الاحتفالية، عزف السلام الوطني، وفقرات فنية، ومسابقات رياضية، وألعاب ترويحية، وعروض رياضية، وماسكات وعرائس الأراجوز وفقرة الساحر، وسط أجواء من السعادة، واختتم اللقاء لتوزيع حوائز وهدايا على الأطفال.

الاهتمام بكافة فئات وأطياف المجتمع المصري

أشاد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، بالدور الذي تقوم به الوزارة، إذ تستهدف الاهتمام بكافة فئات وأطياف المجتمع المصري من مختلف المراحل السنية، ونشر ثقافة الممارسة الرياضية وزيادة عدد المستفيدين، ووصول الخدمات لأكبر عدد ممكن من المواطنين لتكون ممارسة الرياضة أسلوب حياة بكافة محافظات الجمهورية.