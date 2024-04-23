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دراما المتحدة

جهاز دمياط الجديدة يضبط 23 وصلة مياه غير قانونية ويصادر معدات مخالفة

كتب:

أيمن حمزة
11:25 ص | الثلاثاء 23 أبريل 2024
جانب من الحملة

جانب من الحملة

شنّت إدارة التنمية بجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بالتعاون مع شرطة التعمير ومديريات إيرادات المياه والتشغيل والصيانة والأمن، حملة لضبط وصلات مياه الشرب والصرف غير القانونية في جميع أحياء المدينة ومجاوراتها.

وجرى ضبط 23 وصلة مياه مخالفة بأنحاء متفرقة من المدينة، وفصل 3 مواتير رفع مياه تعمل على وصلات مياه مخالفة دون عداد، ومصادرة كمية كبيرة من خراطيم المياه المستخدمة في ري المسطحات الخضراء وفصل وصلاتها، وفصل ورفع 4 عدادات مياه معطلة واستبدالها بعدادات مياه مسبوقة الدفع، ومصادرة وإيداع المضبوطات مخازن الجهاز.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.