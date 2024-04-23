توريد 8 آلاف طن قمح إلى صوامع القليوبية

قال عيد عبد الله أبو زيد وكيل وزارة التموين بالقليوبية، إن الإجراءات التي اتخذتها الدولة برفع سعر توريد القمح من 1500 إلى 2000 جنيه أدت إلى زيادة الإقبال على عملية توريد محصول القمح للصوامع والشون، وذلك مع انطلاق بدء موسم الحصاد الزراعي للأقماح، مشيرًا إلى أن ما جرى توريده حتى الآن 8564.6 طن.

الدولة تدعم الفلاح

وأكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين، وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المُستهدف تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

ولفت إلى أن عملية التوريد تُعد بمثابة مهمة قوميةأوضح محافظ القليوبية أنه تم التأكيد على اتباع آليات ومراحل توريد القمح بالصومعة بدءً من استقبال السيارات والحمولات وأخذ عينة من قبل اللجنة المُشكلة للوقوف على درجة نقاوة وجودة المحصول ومن ثم ميزان البسكول وصولاً إلى منطقة النقرة لتفريغ الحمولة.

تذليل العقبات أمام توريد القمح

وشدد على تذليل كافة المعوقات التي تعوق عملية استلام محصول القمح موسم 2024 إلى كافة الصوامع والشون ونقط التجميع، حتى يمكن الوصول إلى أعلى كمية موردة لتخفيف العبء على استيراد القمح من الخارج، مشيرا إلى أهمية تأمين الصوامع والشون التي يتم تخزين الأقماح بها بخدمات أمنية وعمل دوريات مرورية لتنظيم حركة دخول وخروج السيارات المحملة بالقمح من وإلى الصوامع والشون.