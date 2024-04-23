شعبة الخضروات والفاكهة: 40% تراجعا في أسعار البصل والطماطم خلال أسبوع

نفى نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرف التجارية، بعض الأنباء التي جرى تداولها عن احتمال أن تشهد الأيام المقبلة ارتفاعا في أسعار البصل، مؤكدًا أن أسعار البصل ستشهد تراجعًا جديدًا في الأسواق خلال الأيام المقبلة بسبب وفرة المعروض، وبدء موسم حصاد البصل في العديد من المحافظات، وأن السعر الكيلو حاليا يتراوح من 8 إلى 10 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأكد نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرف التجارية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن أسعار الخضروات شهدت تراجعًا كبيرًا في الأسواق نتيجة زيادة الإنتاج من محاصيل الخضروات والفاكهة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى إطلاق الدولة العديد من المبادرات لخفض الأسعار، خاصة مبادرة اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية، لخفض الأسعار بنسبة 30%، موضحا أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا بنسبة 40 أو 45% خاصة الطماطم والبصل خلال الـ7 أيام الماضية مع بدء حصاد المحصول.

استئناف تصدير البصل المصري

وكان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلن استئناف تصدير البصل المصري إلى الأسواق السعودية بناء على الاتصال الذي أجراه مع نظيره السعودي المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير الزراعة والبيئة والمياه بالمملكة، موضحا أنه تم استئناف تصدير البصل اعتبارا من 1-4 الجاري مع بداية موسم الحصاد الجديد، وتم تصدير أكثر من 6 آلاف طن حتى الآن إلى مختلف دول العالم بما فيها المملكة العربية السعودية.