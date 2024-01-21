تفاصيل انطلاق سباق الهجن في مضمار مدينة شرم الشيخ (فيديو)

كشف الشيخ سلامة إبراهيم رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للهجن، تفاصيل انطلاق فعاليات سباق الهجن بمضمار مدينة شرم الشيخ في دورته الرابعة، موضحًا: «سُمي اليوم بعيد الهجن، لأنه منذ 4 سنوات حضر الرئيس عبدالفتاح السيسي معنا، وكل سنة في هذا اليوم نحتفل بما نسميه عيد الهجن».

منافسة قوية في الدورة الرابعة

وأضاف رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للهجن، في مداخلة هاتفية مداخلة ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «المنافسة في الدورة الرابعة قوية، والرياضة في مصر مستمرة في التقدم والتطور، كما حضر السفير الياباني وقنصل عام الصين، كما حضر ضيوف من كل أقطار المنطقة العربية».

المهرجان استمرّ 3 أيام

وتابع رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للهجن «قمنا بالاستعداد جيدا للمهرجان قبل 10 أيام من انطلاقه، ومحافظ جنوب سيناء قدم لنا دعما كبيرا، والضيوف كانوا سعداء للغاية وركبوا الجمال، وبإذن الله ستكون مدة المهرجان أطول، لأن هذا المهرجان استمرّ 3 أيام، حضر فيها جمهور من كل المحافظات والدول، فقد حضر سياح من فرنسا وألمانيا».