رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

استعدادات مكثفة لانطلاق سباق الهجن بشرم الشيخ.. 1200 متسابق من 12 محافظة

كتب:

داليا منير
10:47 ص | الجمعة 12 يناير 2024
سباق الهجن

سباق الهجن

قال عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري لسباقات الهجن، إن سباق الهجن المقرر انطلاقه بالمضمار الدولي للهجن بمدينة شرم الشيخ 20 يناير الجاري، يأتي احتفالا بالذكرى الرابعة لافتتاح المضمار الدولي في 16 يناير 2020، وسيضم شيوخ وعواقل القبائل العربية من 25 قبيلة و1200 متسابق من 12 محافظة مصرية. 

أبرز الحضور من عواقل القبائل العربية

وأضاف «حمدان» في تصريحات لـ«الوطن»، إن من بين الحضور الشيخ سليمان أبو شكري من قبيلة المزينة، والشيخ محمد أبو عبيد الديهي من قبيلة التياهة، والشيخ حمد الزميلي من قبيلة العليقات، والشيخ سمير أبو كبريت من قبيلة السواركة، والشيخ سليم الدلح من قبيلة الترابين، والشيخ محمد زويع من قبيلة الحويطات، والشيخ سلمي عودة من قبيلة العيايدة.

استعدادات المضمار لاستقبال سباق الهجن 

وأشار رئيس الاتحاد المصري، إلى أن مضمار الهجن بدأ في الاستعداد لاستقبال الهجن والهجانة المشاركين بالسباق، والمقرر وصولهم بدءا من 16 يناير للاستعداد للفعاليات، كما بدأ القائمون على المضمار بالاستعداد لاستقبال المشاركين بتوفير المياه والمستلزمات الخاصة بهم وتجهيز أماكن المبيت للهجانة واستعداد العيادة البيطرية للكشف على الهجن والتشديد على توافر الأدوية والأدوات اللازمة خلال فترة السباق.

يذكر أن مضمار الهجن الدولي بمدينة شرم الشيخ يعد من أكبر المضامير على مستوى الشرق الأوسط، وتم افتتاحه رسميا منذ 4 سنوات ليحتضن أهم الأنشطة الرياضية التي تعتبر موروثا سيناويا لأهالي القبائل العربية.

اقرأ المزيد:

«مستقبل وطن» يشارك في مبادرة لاستخراج بطاقات ميزة لذوي الهمم في جنوب سيناء

«أوقاف جنوب سيناء»: استمرار النشاط التثقيفي للطفل لبناء الوعي الديني

مبادرة جديدة لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين في جنوب سيناء

أهم أماكن السياحة الاستشفائية في جنوب سيناء.. «فسحة وعلاج»

10 أماكن لفحص المقبلين على الزواج في جنوب سيناء.. اعرفها

«تعليم جنوب سيناء» تكرم الرائد المثالي للمرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية

أفضل أماكن الفسح في جنوب سيناء.. «متعة وجمال الطبيعة وجو دافئ»

محافظ جنوب سيناء يدعو مديرة القوة متعددة الجنسيات لحضور مراسم رفع العلم في عيد المحافظة

محافظ جنوب سيناء يصدق على 540 حالة تصالح في مخالفات البناء بمدينة الطور

محافظ جنوب سيناء: التصديق على 171 قرار تصالح في مخالفات البناء بأبو زنيمة
بقلم داليا منير