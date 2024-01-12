استعدادات مكثفة لانطلاق سباق الهجن بشرم الشيخ.. 1200 متسابق من 12 محافظة

قال عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري لسباقات الهجن، إن سباق الهجن المقرر انطلاقه بالمضمار الدولي للهجن بمدينة شرم الشيخ 20 يناير الجاري، يأتي احتفالا بالذكرى الرابعة لافتتاح المضمار الدولي في 16 يناير 2020، وسيضم شيوخ وعواقل القبائل العربية من 25 قبيلة و1200 متسابق من 12 محافظة مصرية.

أبرز الحضور من عواقل القبائل العربية

وأضاف «حمدان» في تصريحات لـ«الوطن»، إن من بين الحضور الشيخ سليمان أبو شكري من قبيلة المزينة، والشيخ محمد أبو عبيد الديهي من قبيلة التياهة، والشيخ حمد الزميلي من قبيلة العليقات، والشيخ سمير أبو كبريت من قبيلة السواركة، والشيخ سليم الدلح من قبيلة الترابين، والشيخ محمد زويع من قبيلة الحويطات، والشيخ سلمي عودة من قبيلة العيايدة.

استعدادات المضمار لاستقبال سباق الهجن

وأشار رئيس الاتحاد المصري، إلى أن مضمار الهجن بدأ في الاستعداد لاستقبال الهجن والهجانة المشاركين بالسباق، والمقرر وصولهم بدءا من 16 يناير للاستعداد للفعاليات، كما بدأ القائمون على المضمار بالاستعداد لاستقبال المشاركين بتوفير المياه والمستلزمات الخاصة بهم وتجهيز أماكن المبيت للهجانة واستعداد العيادة البيطرية للكشف على الهجن والتشديد على توافر الأدوية والأدوات اللازمة خلال فترة السباق.

يذكر أن مضمار الهجن الدولي بمدينة شرم الشيخ يعد من أكبر المضامير على مستوى الشرق الأوسط، وتم افتتاحه رسميا منذ 4 سنوات ليحتضن أهم الأنشطة الرياضية التي تعتبر موروثا سيناويا لأهالي القبائل العربية.