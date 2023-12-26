17 محافظة تشارك في سباق الهجن بكفر الشيخ

تنطلق فعاليات سباقات الهجن بمدينة شرم الشيخ، 20 يناير المقبل، احتفالا بالذكرى الرابعة لافتتاح مضمار الهجن الدولي، الذي تم افتتاحه يوم 16 يناير 2020 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي.

الاحتفال بالذكرى الرابعة لـ«مضمار الهجن»

قال عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري لسباقات الهجن لـ«الوطن»، إن سباق الهجن يعد من أكبر المضامير على مستوى الشرق الأوسط، وتقام تحت رعاية اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والاتحاد المصري للهجن.

تفاصيل سباق الهجن

وأشار حمدان، إلى أن السباق سيضم 25 قبيلة ومشاركة و1200 متسابق من 17 محافظة مصرية، بحضور السيد القصير وزير الزراعة والري، وفهد بن جلوي رئيس الاتحاد السعودي للهجن.