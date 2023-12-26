رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

17 محافظة تشارك في سباق الهجن بكفر الشيخ

كتب:

داليا منير
04:55 م | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
سباق هجن شرم الشيخ

سباق هجن شرم الشيخ

تنطلق فعاليات سباقات الهجن بمدينة شرم الشيخ، 20 يناير المقبل، احتفالا بالذكرى الرابعة لافتتاح مضمار الهجن الدولي، الذي تم افتتاحه يوم 16 يناير 2020 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي.

الاحتفال بالذكرى الرابعة لـ«مضمار الهجن»

قال عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري لسباقات الهجن لـ«الوطن»، إن سباق الهجن يعد من أكبر المضامير على مستوى الشرق الأوسط، وتقام تحت رعاية اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والاتحاد المصري للهجن. 

تفاصيل سباق الهجن 

وأشار حمدان، إلى أن السباق سيضم 25 قبيلة ومشاركة و1200 متسابق من 17 محافظة مصرية، بحضور السيد القصير وزير الزراعة والري، وفهد بن جلوي رئيس الاتحاد السعودي للهجن.

اقرأ المزيد:

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الثانوية التجارية في جنوب سيناء

انطلاق برنامج البرلمانات للمبادرات المجتمعية في جنوب سيناء

وكيل «تعليم جنوب سيناء» يكرم معلمات رياض الأطفال ورواد الفصول

«زراعة جنوب سيناء» تشيد بدور المرأة في تحقيق التنمية: مشاركتها ضرورية

«رياضة جنوب سيناء» تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم.. ألعاب ومسابقات

وكيل زراعة جنوب سيناء يدعو المهندسين الزراعيين للاستثمار في المحافظة

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الرابع والخامس في جنوب سيناء

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 للمرحلة الإعدادية بمحافظة جنوب سيناء
بقلم داليا منير