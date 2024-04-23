محافظ القليوبية: تحويل المداخل والجزر الوسطى في بنها إلى حدائق ومتنزهات

استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بمكتبه، في الديوان العام اللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، وذلك لمتابعة ما تم من تطوير بشارع فريد ندا المرحلة الثانية، وأيضًا متابعة سرعة إنهاء الأعمال فيما تبقى من المشروع بمنطقة النافورة، وحديقة نقطة الارتكاز الأمني الكمين، وحديقة الشهداء والحديقة المجاورة لمديرية الطرق والنقل والحدائق الموجودة بمدخل شارع فريد ندا من الطريق الزراعي، حيث جرى سحب الأعمال من إحدى الشركات المنفذة وإسنادها لشركة أخرى، ومن خلال جدول زمني تم الاتفاق عليه لسرعة إنهاء المشروع بالكامل.

متابعه ري الحدائق

وأجرى المحافظ ورئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى جولة ميدانية، شملت المرور على شارع فريد ندا بالكامل، وخلال الجولة تم رصد عدد من السلبيات في تنفيذ المشروع.

ووجه المحافظ الشركة الجديدة التي تم إسناد استكمال المشروع إليها بتلافيها، كما وجه المحافظ رئيس مدينة بنها بمتابعه ري الحدائق الموجودة بالشارع والاهتمام بالمظهر الحضاري والحفاظ على الأشجار التي تم زراعتها.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير مدخل شارع فريد ندا على الطريق الزراعي، حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من رصف الجزر الوسطي واستكمال إنشاء أحواض الزراعة، ورصف بلاط الإنترلوك، كما تابع المحافظ ورئيس الجهاز أعمال إنشاء شبكة الري والكهرباء للحديقة ووجه بدفع الأعمال وتجميل الشعار الموجود بمدخل الحديقة وتقليم الأشجار التي لم يتم إزالتها.

المظهر الحضاري لمدينة بنها

وأكد المحافظ أن المحافظة تسعى على قدم وساق للانتهاء من المشروع بالكامل، لإبراز المظهر الحضاري للمدينة، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير عواصم المحافظات والاهتمام بمداخلها ومخارجها.