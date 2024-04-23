«القومي للمرأة»: «مطبخ المصرية» قدم أكثر من 13 ألف وجبة للمحتاجين خلال رمضان

رصد المجلس القومي للمرأة في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» جهود مبادرة «مطبخ المصرية» خلال شهر رمضان الماضي، التي حرصت على إنتاج أكبر عدد من الوجبات وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا في قرى حياة كريمة، مشيرة إلى أن المبادرة استطاعت إيصال ملايين الوجبات الساخنة للمواطنين وقت الإفطار.

مبادرة «مطبخ المصرية» تعمل على تدريب السيدات على إعداد وجبات الطعام

وأوضح القومي للمرأة خلال المنشور، أنه تم العمل في المبادرة على تدريب السيدات على أسس إعداد وجبات الطعام والولائم مما يساهم في تنمية قدراتهن والارتقاء بمستوى معيشتهن، ويأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة في منشور عبر صفحتها الرسمية على منصة «فيس بوك» بالمبادرة ودورها خلال شهر رمضان، موضحة أن مبادرة «مطبخ المصرية» تمكنت خلال شهر رمضان من تجهيز 32 ألفا و462 وجبة ساخنة، وذلك من خلال توفير 50 مطبخا بالمعدات وعدد من المدربيين ذوي الخبرة التدريبية العالية في جميع محافظات مصر، ووصل عدد السيدات المشاركات في المبادرة إلى 13ألفا و347 سيدة.

رئيس القومي للمرأة تشكر السيدات المشاركات في المبادرة

وأثنت رئيس القومي للمرأة على رغبة السيدات في تعلم أساسيات تحضير الولائم والوجبات الجاهزة بالتوازي مع الحفاظ على أداء دورهن في إعداد الإفطار الخاص بأسرهن، لاسيما أن الوجبات كان يتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا في قرى حياة كريمة.

وأضافت رئيس القومي للمرأة في منشورها «شكرا لكل من ساهم فى نجاح مبادرة مطبخ المصرية من خلال تدريب مجموعات السيدات في قرى حياة كريمة على كيفية إدارة وتشغيل المطابخ الكبري واعداد الولائم والوجبات الجاهزة كنواة لمشروع صغير شكرا لكل من شارك فى إنجاح فكرة تكوين مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام يوفر فرص تدريب حرفي للسيدات».