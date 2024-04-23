«غدر الصحاب» يطيح بالسيتي من دوري الأبطال.. كيف خان «روديجير» أقرب أصدقائه؟

علاقة صداقة قوية جمعت بين المدافع الألماني أنطونيو روديجير، ولاعب خط الوسط الكرواتي ماتيو كوفاسيتيش، أثناء لعب الثنائي في صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي، وحين انتقل كل منهما إلى نادي آخر تحطمت تلك الصداقة، خاصة بعد المواجهة التي جمعت بينهما في ربع نهائب دوري أبطال أوروبا 2024، واستغل «روديجير» صداقته مع «كوفاسيتيش»، وجعل الأخير يهدر ركلة الجزاء التي نتج عنها فوز الفريق الملكي وهزيمة السيتي.

وفي أحد اللقاءات التليفزيونية، عندما كان «روديجير» يلعب بنادي تشيلسي، سأله المذيع عن أقرب أصدقائه من لاعبي كرة القدم، ليرد دون تردد قائلاً: «ماتيو كوفاسيتيش» الذي انتقل حديثًا إلى وسط مانشستر سيتي، فماذا فعل المدافع الألماني عندما أقدم صديقه وزميله السابق على تسديد ركلة الجزاء؟

ماذا فعل روديجير

بعد تعادل ريال مدريد ومانشستر سيتي إيجابيًا بنتيجة 4 أهداف لكل فريق بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، لجأ الفريقين إلى ركلات الجزاء الترجيحية، ودخل «كوفاسيتش» ليسدد الركلة الثالثة لمانشستر سيتي، وقبل دخوله لقطت الكاميرات، قيام صديقه «روديجير» بتوجيه حارس ريال مدريد «لونين»، للزاوية المفضلة التي تعود «كوفاسيتش» على اختيارها في التسديد، وبالفعل نجح في إنقاذ الركلة التي تسببت في فوز الفريق الملكي.

احتفال لاعبي ريال مدريد مع أنطونيو روديجير

لاعبو ريال مدريد بعد تصدي حارسهم لركلة الجزاء، ذهبوا للاحتفال مع أنطونيو روديجير الذي كشف الزاوية المفضلة لصديقه، أثناء تسديد ركلة الترجيح، لتنتهي المباراة بهزيمة السيتي وصعود ريال مدريد إلى نصف النهائي، ليلتقى مع نادي بايرن ميونخ الألماني، بعد إقصائه أرسنال الإنجليزي، وعلى الناحية الأخرى من المنتظر أن يلعب باريس سان جيرمان مع نظيره بورسيا دورتموند، في مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أيضًا.