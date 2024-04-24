مهرجان كارلوفي فاري يحتفي بمئوية فرانس كافكا

يحتفي مهرجان كارلوفي فاري في دورته الـ58 الذي يقام في الفترة من 28 يونيو إلى 6 يوليو المقبل، بالذكرى المئوية لرحيل الكاتب فرانس كافكا، الذي رحل عن عالمنا في يونيو 2024، بعرض سلسلة من الأفلام المقتبسة من أعمال كافكا أو مستوحاة منه.

يتضمن البرنامج السينمائي أعمالًا كلاسيكية منها «The Trial» إخراج أورسون ويلز، و«After Hours» للمخرج مارتن سكورسيزي، و«Intervista» للمخرج فيديريكو فيليني؛ بجانب فيلم «Kafka» لستيفن سودربيرج الذي تم إعادة تقديمه مرة أخرى في فيلم بعنوان «Mr. Kneff» عام 2021، وكلاهما من بطولة جيريمي آيرونز، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

تفاصيل الاحتفاء بمئوية كافكا في كارلوفي فاري السينمائي

ومن أبرز الأفلام التي سيتم عرضها ضمن المهرجان الفيلم السنغالي «The Money Order» للمخرج عثمان سمبيني، وفيلم الرسوم المتحركة القصير للمخرج كوجي يامامورا «Country Doctor».

وقال كاريل أوتش، المدير الفني لمهرجان كارلوفي فاري: «على مدى عقود، كانت أعمال كافكا بمثابة استفزاز مستمر لصانعي الأفلام، يبدو الأمر كما لو كان يتحداهم بمكر لمحاولة التقاط الطبيعة المراوغة لصياغاته، ورواياته، والحقائق التي صاغها، ومشاعر التوجس التي يثيرها، بأكبر قدر ممكن من الصدق والكثافة، ولكن أيضًا للكوميديا والمواقف التي خلقها».