بشرى تطير إلى السويد للمشاركة في مهرجان «مالمو»

سافرت بشرى إلى السويد للمشاركة في مهرجان مالمو للسينما العربية بدورته الرابعة عشر، والمقرر إقامتها في الفترة ما بين 22 إلى 28 أبريل الجاري.

تفاصيل مهرجان مالمو

البرنامج المعلن للأفلام المشاركة في المسابقات الرسمية فقط يضم 26 فيلمًا (12 فيلمًا طويلاً و14 فيلمًا قصيرًا)، وهي من إنتاج 13 دولة عربية مع شراكات إنتاجية من 10 دول أجنبية.

بشرى سفيرة للموضة

وشاركت بشرى مؤخرا في «فاشون فاكتور» كسفيرة للموضة والذي أقيم مؤخرا بالإمارات بمشاركة مجموعة من النجوم.

وكانت آخر أعمال بشرى في السينما فيلم أولاد حريم كريم، الذي عرض نهاية موسم الصيف الماضي وحققت من خلال دورها ردود أفعال إيجابية.

وتعكف بشري حاليا علي استكمال ألبومها الجديد «حتة تالتة»، كما تحضر لعدد من الأعمال على مستوى الإنتاج والتمثيل أيضا.