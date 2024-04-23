تبدأ من 4 جنيهات.. أسعار الفاكهة في سوق الجملة بالمنوفية (فيديو)

استمرت الأسعار في سوق الجملة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، في التراجع، لجميع السلع الغذائية، والفاكهة، ووصل سعر البرتقال لنحو 4 جنيهات فقط للكيلو الواحد.

الرقابة على الأسعار

وأكد أنس الدبي مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين بالمحافظة، لـ«الوطن»، وجود رقابة شديدة على البائعين في سوق الجملة وجميع الأسواق بالمدن والقرى من أجل ضبط الأسعار، مشيرا إلى أن معظم السلع الغذائية شهدت تراجعا في الأسعار خلال الفترة الماضية .

أسعار الفاكهة في سوق الجملة

وقال محمد شاكر أحد التجار في سوق الجملة، إن الأسعار في انخفاض على مدار الأيام الماضية، والبيع يتم عن طريق فتح المزاد عند وصول السيارات المحملة بالفاكهة بحضور جميع التجار الذين يتوافدون من كل مراكز المحافظة وصاحب أعلى سعر تتم مباركته بالشراء.

وكشف عن أن أسعار البرتقال والاستنفندي جملة تتراوح بين 4 : 7 جنيهات، بينما أسعار الخوخ تتراوح بين 6 : 10 جنيهات حسب حجم وجودة الفاكهة، وأسعار الأناناس يتراوح سعر الكيلو بين 5 : 8 جنيهات، وأسعار الموز تتراوح بين 7 : 9 جنيهات، وأخيرا أسعار البطيخ تبدأ من 15 جنيها للواحدة وتصل إلى 40 جنيه للكبيرة .