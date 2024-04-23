مخرج «إمبراطورية ميم» يكشف كواليس مشاهد تصوير الأطفال

كشف المخرج محمد سلامة، كواليس مسلسل «إمبراطورية ميم» خلال استضافته ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، مع الإعلاميتين مها الصغير وهبة الأباصيري، والمُذاع على شاشة «cbc».

وقال «سلامة»: «أي حد كان بييجي التصوير مكنش بيصدق إننا بنصور بسبب اللي الأطفال المشاركين في المسلسل كانوا بيعملوه في الكواليس».

فيما أكد الطفل ريمون توفيق، المشارك في المسلسل، أنَّ كل مشاهده التي شارك بالتمثيل فيها حازت على إشادة مخرج العمل، قائلاً: «قالي برافو على كل المشاهد اللي عملتها».

أما الطفلة بيرلا أبو المجد، فأوضحت: «مخرج العمل كان دائم التحفيز لي، وهو ما كان يشجعني على الحفظ والأداء السليم لدوري بالمسلسل».

فيما صرَّح الطفل آدم وهدان، بحبه الكبير للفنانة مايان السيد، منتهزاً فرصة استضافته بالبرنامج للتعبير عن هذا الحب والتقدير الذي يكنه لها ويعرفه كل من شارك بمسلسل «إمبراطورية ميم».