«الستات مايعرفوش يكدبوا» يشيد بمسلسلات «المتحدة»: قدمت جيلا جديدا من الأطفال

أشادت الإعلاميتان منى عبد الغني وإيمان عز الدين، خلال تقديمهما برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا »، المذاع على قناة «cbc»، بمسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال موسم رمضان 2024.

وقالت الإعلامية منى عبد الغني، إنها شاهدت الكثير من المسلسلات في رمضان، مثل «عتبات البهجة» للفنان يحيى الفخراني، و«إمبراطورية ميم»، الذي شهد منافسة رائعة بين نجومه.

منى عبد الغني: فخوة بمسلسل الحشاشين

وأكدت أنها شاهدت مسلسل الحشاشين، معبرة عن فخرها بأنها هذا المسلسل مصري ويعرض على قنوات الشركة المتحدة، موجهة التحية للفنان كريم عبد العزيز، والمخرج بيتر ميمي، وكل النجوم المشاركين، الذين قدموا مجهودا كبيرا، مشددة على أن المسلسل عمل مشرف.

من جانبها، قدمت الإعلامية إيمان عز الدين التحية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على هذا الدور المهم في الدراما، كونها تساهم في تعديل المفاهيم والحفاظ على الثقافة والهوية المصرية، والدخول في كل، بيت وتقديم منتج محترم يحتوي على قصة وعمل يليق بالمشاهد المصري، وبفضل منصة watch it يستطيع المشاهد استكمال مشاهدة المسلسلات التي لم يستطع مشاهدتها.

وأوضحت: «العام الماضي قولنا إن الشركة المتحدة قدمت لنا جيلا جديدا من الشباب، لكن هذا العام نقول إنها قدمت جيلا جديدا من الشباب ومثله من الأطفال، مشروع ممثل ناجح؛ إذ قدمت مجموعة من الأطفال أبهرونا في الأداء وإجادة الدور».