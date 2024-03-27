أحمد عبد العزيز: الفن غدار ماديا وفنيا.. وعمري ما عملت بيزنس خاص

أكد الفنان أحمد عبد العزيز، أن الفن «غدار»، وأنه لم يقم بعمل بيزنس خاص به تحسبا لأي لحظة غدر من الفن، قائلا: «الفن غدار، ومفكرتش أعمل بيزنس خاص، ومقصدش بموضوع الفن غدار إنه مرتبط بالناحية المادية فقط، ولكن المادية والفنية، والفن غدار عموما».

انحسار الأضواء عن الفنان

وأوضح أحمد عبد العزيز، خلال حوار ببرنامج «حبر سري»، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة «القاهرة والناس»، أن العمر يمر، وأنه قرأ مسرحيات كثيرة، وقدم بعضها لشخصيات تتكلم عن الفنان الذي كان ملء السمع والبصر، ثم ابتعدت عنه الأضواء.

واستكمل: «مهنة التمثيل بتعمل كده في معظم الأحوال، ومن الناحية المادية برضه غدار، وأنا طول الوقت عمري ما كان عندي إصرار عمل بيزنس خاص، وأجيب له وقت منين والشغل كان واخد كل الوقت، وبُعدي عن الشاشة فترة مكنتش كبيرة قوي وكان لأسباب كتير».