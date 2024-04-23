علاج بالضوء الأحمر للتخلص من تجاعيد الوجه.. «هيرجعك شباب تاني»

العناية بالبشرة من أهم الأشياء التي تشغل بال عدد كبير من الأشخاص حول العالم، ومع كل يوم جديد يستحدث خبراء التجميل كل ما هو جديد ومفيد للمهتمين بهذا المجال، وبحسب ما ذكر في جريدة «times of india»، هناك علاج يعمل على تحسين البشرة وإخفاء آثار التجاعيد.

العلاج بالضوء الأحمر

يعتمد هذا العلاج على تسليط الضوء الأحمر على الوجه، تخترق موجات الضوء طبقات الجلد وتعزز من وجود «الكولاجين» وهو البروتين الذي يساعد على تقليل الخطوط والتجاعيد التي تظهر على الوجه، فمع تقدم في العمر يقل إنتاج هذا النوع من البروتين، تبين أن الضوء الأحمر يساعد على تحسن حالة البشرة وتقليل علامات التقدم في العمر.

تقليل الالتهابات

التهابات البشرة يعاني منها عدد كبير من الأشخاص، وبحسب ما ذكر في جريدة «times of india»، إن الضوء الأحمر يحتوي على مضادات للالتهابات، وتساعد هذه المضادات في تهدئة البشرة من الإحمرار أو حالة تهيج التي تصيب البعض.

عيوب العلاج بالضوء الأحمر

العلاج بالضوء الأحمر يعد من العلاجات الفعالة التي ربما ينصح بها بعد الأطباء للتخلص من مشكلات البشرة مثل حب الشباب وظهور التجاعيد على الوجه، لكن هناك بعض العيوب التي جعلته ليس الخيار الأول لدى الأطباء بحسب ما ذكره استشاري الجلدية إيمان سند.

- ليس أي ضوء أحمر يجوز استخدامه للعلاج، هناك جهاز خاص يجب استعماله يتوفر لدى الطبيب

- البطء في الحصول على نتيجة جيدة

- يجب على المريض الالتزام بعدة جلسات تقام مرة على الأقل في كل أسبوع، ولا تقل مدة الجلسة عن 15 دقيقة