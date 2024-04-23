«الزعيم الصغنن».. محمد إمام يستقبل مولودا جديدا

استقبل الفنان محمد إمام مولودا جديدا، أسماه «عُمر»، وهو الابن الثالث له بعد أن رزقه الله بطفلتين هما «خديجة» و«قسمت»، من زوجته نوران طلعت، التي تزوجها في أغسطس 2018.

وقال «إمام»، عبر صفحته على إنستجرام: «وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ»، وأضاف: «الحمدلله رب العالمين عمر محمد إمام وصل بالسلامة، الزعيم الصغنن، اللهم أحفظه وبارك لنا في جميع أطفالنا يارب».

وحقق فيلم «أبو نسب»، من بطولة محمد إمام، نجاحا كبيرا في مصر وعدد من الدول العربية والاجنبية، ويشارك في الفيلم عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم ياسمين صبري، وماجد الكدواني، ووفاء عامر، وهالة فاخر، ومحمد لطفي، وعلاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.