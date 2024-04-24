طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل بمكونات بسيطة.. «السر في الخلطة»

طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل، من أبرز الوصفات التي تريد ربات المنازل معرفتها، خاصة إذا كان أطفالهن من محبي طعم وشكل هذا الدجاج، لذلك نستعرض طريقة العمل بمكوناتها البسيطة، والتي أبهرت السيدات، إذ تتمتع بنفس طعم الجاهزة.

طريقة عمل دجاج كنتاكي

تأتي طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل، عبر تحضير مكونات التتبيلة أولًا مثل: شرائح ليمون، قرفه، حبهان، قرنفل، ورق لوري، سكر، ملح، خل، ثوم، شطة، توم بودر، بصل بودر، فلفل أسود، زنجبيل، زعتر، مرقة دجاج، ببريكا مدخنه، دقيق، لبن رايب، نشا.

وذلك وفق الشيف سعيد الشقيري، عبر صفحته الخاصة، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

عند استخدام الفراخ في عمل دجاج كنتاكي، لابد من وضعها في الفريزر لمدة يوم كامل، قبل استخدامها، ومن ثم تقطيعها على حسب الرغبة، ووضعها في التتبيلة عدة ساعات متواصلة، قبل البدء في تجهيزها.

تحضير قطع الدجاج المقرمش

تحضير قطع الدجاج في المنزل، لابد من استخدام إناء فارغ ووضع 3 أكواب من الدقيق به، ثم 3\4 كوب نشا، ومن ثم إضافة بعض التوابل حسب الرغبة، مثل بصل بودر، توم بودر، شطة، زنجبيل، وتقليب قطع الفراخ به بعد استخراجها من التتبيلة، وإعادتها مرة أخرى للتتبيلة، ومن ثم وضعها في الدقيق للمرة الأخيرة، ثم وضعها في الزيت حتى تأخذ اللون الذهبي المقرمش.