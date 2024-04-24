عودة طقس الشتاء في هذا الموعد.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار رعدية على بعض المناطق

يتميز فصل الربيع بالتقلبات الجوية السريعة والتغيرات المفاجئة في حالة الطقس، وتشهد البلاد موجة حارة تصل ذروة ارتفاع درجات الحرارة فيها إلى 41 درجة مؤية على القاهرة الكبرى، بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية.

استمرار الموجة الحارة

وفي ظل تقلبات فصل الربيع الذي لا يعرف حالة وسط، تستمر الموجة الحارة حتى يوم الخميس، يعقبها تساقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية رعدية أحيانا على مناطق جنوب سلاسل جبال البحر الأحمرعلى فترات متقطعة.

عودة الأجواء الشتوية

وبدءا من يوم الجمعة تعود الأجواء الشتوية، حيث تنخفض درجات الحرارة 6 درجات مؤية وخاصة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويصاحبها سقوط أمطار متوسطة رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء ووسط وجنوب الصعيد، كما تنشط الرياح أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وما بين الموجة الحارة والأجواء الشتوية، تتأثر البلاد بنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الأرصاد توجه نصائح للمواطنين

ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على كافة الأنحاء، مائل للحرارة ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية، كما أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.