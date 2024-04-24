عصام زكريا: جرد أفلام الدورة الملغاة وبعض الأفلام تصلح للعرض في النسخة الجديدة

قال الكاتب الصحفي عصام زكريا، مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إن 6 شهورا تفصلنا عن الدورة المقبلة من المهرجان، بعدما جرى تأجيله في العام الماضي بسبب الحرب على قطاع غزة.

بعض أفلام الدورة الملغاة تصلح للعرض في النسخة المقبلة

وأضاف زكريا خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي مصطفى عمار، مقدم برنامج «بين السطور»، المذاع عبر راديو أون سبورت إف إم: «هناك أفلاما بالعام الماضي تصلح للمشاركة في مهرجان القاهرة النسخة الحالية، وهناك ضيوف تمت دعوتهم في الدورة الملغاة ولكن قد لا يشاركون في هذه النسخة».

بدء عمل جرد أفلام الدورة الملغاة

وتابع الكاتب الصحفي الكبير: «بدأنا في عمل جرد للأفلام التي كانت ستعرض في الدورة الملغاة، حتى نعرضها في الدورة المقبلة، وسنحافظ على التكريمات».