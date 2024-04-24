5 نصائح للحفاظ على السيارة من الحرارة المرتفعة.. «الأرصاد» توضحها

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة اليوم وغدا، وستكون أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو 9 درجات في مثل هذا التوقيت من كل عام ، لتتجاوز درجات الحرارة لـ43 درجة مئوية على جنوب البلاد، في حين تسجل الحرارة على القاهرة 40 درجة مئوية، بسبب تأثر البلاد برياح وكتل هوائية ساخنة من المناطق الصحراوية.

كيف تحافظ على سيارتك من حرارة الشمس اليوم؟..الأرصاد تجيب

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان، عددا من النصائح لقائدي المركبات للحفاظ على درجة الحرارة داخل السيارة خلال السير على الطرق في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، ولتجنب المخاطر الناتجة عن تأثيرها على السيارات، وجاءت النصائح كالتالي:

- تجنب ترك أى مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات

- ضبط مستوى ضغط الإطارات وفقا لنسب المحددة، وذلك لتفادي انفجارها

- الحرص على عدم ملء خزان الوقود كاملا، لتجنب زيادة الضغط في تانك البنزين.

- الحرص على فتح وإغلاق نوافذ السيارة بشكل مستمر بين الحين والآخر بعد تشغيل تكييف المركبة، لتجنب حدوث انخفاض فى درجة الحرارة داخل السيارة عن خارجها، مما يترتب عليه الضغط على الزجاج الذي قد يؤدي إلى انكساره.

- توقف السيارة سريعا في مكان ظليل في حالة ارتفاع حرارة المحرك.