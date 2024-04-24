موعد انتهاء الموجة الحارة.. انخفاض 6 درجات مئوية في ذلك اليوم

تشهد البلاد موجة من الحرارة والارتفاع الكبير في معدلاتها على أغلب الأنحاء، إذ تصل إلى 43 في بعض المدن والمحافظات، لذا ينتظر الجميع موعد انتهاء الموجة الحارة.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، موعد انتهاء الموجة الحارة وبداية انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

موعد انتهاء الموجة الحارة

وتشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة بداية من الجمعة المقبلة الموافق 26 أبريل الجاري، وذلك بقيم تتراوح من 4 إلى 6 درجة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء ووسط وجنوب الصعيد، كما نشهد نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الجمعة

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 35 درجة والصغرى 18 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.