كدمات وكسور.. إصابة فريق عمل فيلم إيدي ميرفي أثناء تصوير أحد مشاهد The Pickup

أصيب عدد من طاقم تصوير فيلم The Pickup بطولة النجم الأمريكي إيدي ميرفي، أثناء التصوير أحد المشاهد في استوديوهات أمازون في جورجيا، وأكّد الاستوديو أن عدة أشخاص أصيبوا أثناء تصوير أحد المشاهد في الوحدة الثانية للتصوير.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن شاحنة اصطدمت بسيارة بشكل غير متوقع أثناء تصوير أحد المشاهد في الفيلم، وبحسب التقرير فقد تم نقل شخصين إلى المستشفى وتراوحت إصاباتهما بين كدمات وكسور في العظام، وقال متحدث باسم الاستوديو: «لسوء الحظ، لم يسير تصوير المشهد، كما هو مخطط له وأصيب العديد من أفراد الطاقم نتيجة لذلك».

استديو تصوير فيلم The Pickup: سلامة الطاقم التصوير أولويتنا

وقال المتحدث: «ما زلنا بصدد جمع الحقائق حول ما حدث ولماذا، ولكن أولا وقبل كل شيء، صلواتنا مع أولئك الذين يتعافون، إن سلامة الطاقم بأكمله والممثلين هي أولويتنا الأولى، وسوف نستمر في الإصرار على أعلى معايير السلامة في الصناعة أثناء التصوير، بالرغم أن تمت مراجعة جميع احتياطات السلامة قبل التصوير ومراقبتها أثناء التصوير».

يلعب إيدي ميرفي دور البطولة في الفيلم، إلى جانب كيكي بالمر وبيت ديفيدسون، ولم يكن أي من الثلاثة في موقع التصوير وقت وقوع الحادث، وفقًا لوكالة أسوشييتد برس.