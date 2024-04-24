مفاجأة تنتظر المصريين بعد انتهاء الموجة الحارة.. أمطار لمدة 5 أيام

حالة من عدم الاستقرار والتقلبات الجوية تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، ففي الوقت الذي تنتهي فيه موجة شديدة الحرارة وصلت فيه لمستويات ودرجات غير مسبوقة اليوم حيث سجلت العظمة على القاهرة 41 درجة، تشهد مناطق متفرقة من البلاد عودة الأمطار متفاوتة الشدة والرعدية أحيانا في طقس الأيام المقبلة، بسبب منخفض جوي من المنتظر أن يبدأ غدا.

منخفض جوي ممطر لمدة 5 أيام

الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، لـ«الوطن»، أكدت تأثر بعض المدن والمحافظات بدءا من الغد بمنخفض جوي قادم على مسطح البحر المتوسط، يعمل على تكاثر السحب الممطرة المنخفضة والمتوسطة التي يصاحبها سقوط أمطار خفيفة ومعتدلة ومتفاوتة الشدة ورعدية أحيانا، لمدة 5 أيام متتالية، كما يعمل المنخفض على انخفاض قيم الحرارة العظمى بين 7 لـ8 درجات على جميع الأنحاء.

مدن ومحافظات تشهد سقوط أمطار لمدة 5 أيام

ووفقا للتقرير الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، تشهد محافظات شمال الوجه البحري والسواحل الغربية والشرقية للبلاد، ووسط وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة ورعدية أحيانا على كل من «الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة، الغربية، الدقهلية، مطروح، السويس، بورسعيد، دمياط، الإسماعيلية، جبال البحر الأحمر، وسط شمال سيناء، الفيوم، وبني سويف، وسوهاج، والمنيا، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، أسيوط، قنا، أسوان».