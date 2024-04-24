مواصفات وأسعار هاتف سامسونج C55.. لمحبي الفئة المتوسطة

في إطار البحث عن الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة كشفت شركة سامسونج الستار عن هاتف جلاكسي C55 بشكل رسمي في الصين، إذ يتطابق الهاتف مع هاتف Galaxy M55، ولكنه يحتوي على لوحتين خلفيتين جديدتين بلمسة نهائية من الجلد البرتقالي والأسود.

مواصفات هاتف سامسونج C55

وكشف موقع «gsmarena» التقني المميزات الرئيسية لهاتف سامسونج C55، وهي شاشة OLED مقاس 6.7 بوصة والكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، ويوجد أيضًا مجموعة شرائح Snapdragon 7 Gen 1 وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير بالداخل، وتعد سرعة الشحن السلكي بقدرة 45 وات هي الأعلى في مجموعة سامسونج، حيث تتطابق مع هاتف Galaxy S24 Ultra وتتفوق على أمثال Galaxy S24.

ويركز تصميم هاتف Galaxy C55 5G على الجماليات الوظيفية، بما في ذلك التصميم الخطي البسيط للكاميرا والشكل الناعم والإطارات الضيقة والمريحة للحمل، وغطاء خلفي من الجلد العادي ملفت للنظر بملمس متميز، ويتوافر بلونين برتقالي ملون وأسود أنيق.

مميزات كامرا هاتف Galaxy C55

ومن خلال الهاتف يمكن التقاط الصور عند غروب الشمس دون مشكلة حتى في الإضاءة المنخفضة، فالكاميرا يمكنها إنشاء لحظات مشرقة للتصوير الليلي مع ضوضاء منخفضة، أما بالنسبة لمقاطع الفيديو، باستخدام تقنية تثبيت الصورة البصرية VDIS وOIS، يمكنك التقاط صور دقيقة وسلسة وديناميكية بدقة 4K، وتلتقط كاميرا السيلفي بدقة 50 ميجابكسل تفاصيل رائعة وتوثق لحظاتك المميزة.

سعر هاتف سامسونج جلاكسي C55

وتبلغ مساحة تخزين هاتف سامسونج C55 نحو 256 جيجابايت، في حين أن خيارات ذاكرة الوصول العشوائي هي 8 جيجابايت و12 جيجابايت، بتكلفة 1999 يوان صيني و2299 يوان صيني على التوالي بما يعادل 300 و315 دولارا أمريكيا، علمًا بأنّ الهاتف غير متوفر حاليًا عبر الإنترنت، ولا يمكن شراؤه إلا من متاجر Samsung Experience الفعلية في جميع أنحاء الصين.