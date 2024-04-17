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وزير الإسكان يُصدر قرارين لإزالة مخالفات بناء في الساحل الشمالي وبني سويف

كتب:

أيمن حمزة
09:42 ص | الأربعاء 17 أبريل 2024
وزير الإسكان

وزير الإسكان

أصدر عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين لإزالة مخالفات بناء بقطع أراضٍ داخل حدود جهازي تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، ومدينة بني سويف الجديدة.

ضرورة منع المخالفات بجميع صورها 

 

وأكد الجزار ضرورة منع المخالفات بجميع صورها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، بهدف القضاء على الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة، وهناك تعليمات بذلك لرؤساء أجهزة المدن.

ونص القرار الأول على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء الواقعة بقطعة أرض بقرية سياحية بالقطاع الأول بالساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء أساسات وأعمدة دور أرضي وأعمال نجارة، والمقامة بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

ونص القرار الثاني على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء الواقعة بقطعة أرض سكنية بالحي السكني السادس «ابني بيتك 1» بمدينة بني سويف الجديدة، والمتمثلة في صب أعمدة بحوائط المبنى الجانبي والخلفي، بالمخالفة للرسومات الهندسية وتراخيص البناء.

 

وتضمنت القرارات تكليفات بأن يتولى جهازا تنمية (القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – مدينة بني سويف الجديدة)، بمعاونة شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص تنفيذ القرارات.

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مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.