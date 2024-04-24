طريقة كرملة البصل على طريقة أشهر المحلات.. «السر في التقليب»

كرملة البصل هي تقنية طهي تُستخدم لتحويل البصل إلى لون ذهبي داكن ولزج ذو نكهة حلوة مميزة، ويُستخدم البصل المكرمل في العديد من الأطباق، مثل السندويشات والبيتزا والسلطات واللحوم، ويُضفي عليها نكهة غنية ولذيذة، ما يجعل البعض يهتم بمعرفة طريقة كرملة البصل.

طريقة كرملة البصل

ويوضح تقرير عرضته قناة «CBC سفرة» طريقة كرملة البصل على النحو الآتي:

المكونات:

- 2 حبة بصل متوسطة الحجم، مقطعة إلى شرائح رفيعة.

- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

- 1 ملعقة كبيرة سكر.

- 1/2 ملعقة صغيرة ملح.

- 1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

خطوات كرملة البصل

وبعد تجهيز المكونات، يمكنك كرملة البصل من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- سخني زيت الزيتون في مقلاة كبيرة على نار متوسطة.

- أضيفي شرائح البصل إلى المقلاة وقلبيها حتى تصبح طرية وشفافة، حوالي 10 دقائق.

- أضيفي السكر والملح والفلفل الأسود وقلبي حتى يذوب السكر.

- اخفضي النار إلى نار هادئة واتركي البصل يتكرمل ببطء، مع التحريك من حين لآخر، لمدة 10 دقائق، أو حتى يصبح ذهبيًا داكنًا ولزجًا وقد يستغرق ذلك من 30 دقيقة حتى 45 دقيقة.

- ارفعي المقلاة عن النار واتركي البصل يبرد قليلا قبل استخدامه.

- يمكنك استخدام أي نوع من البصل، لكن البصل الأصفر هو الأنسب لهذه الوصفة.

- لا تقطعي البصل إلى شرائح رفيعة جدًا، وإلا سيحترق بسرعة.

- تأكدي من طهي البصل على نار هادئة، حتى يتكرمل ببطء ولا يحترق.

- يمكنك إضافة ملعقة كبيرة من خل البلسميك أو عصير الليمون إلى البصل في نهاية الطهي لإضافة نكهة مميزة.

- يمكن استخدام البصل المكرمل في العديد من الأطباق، مثل السندويشات والبيتزا والسلطات واللحوم.

- إذا كان البصل حلوًا بالفعل، لن تحتاج إلى إضافة أي سكّر للعملية، وإذا كان البصل قويًا وليس حلوًا، يمكنك إضافة القليل من السكر (الحبيبات أو الخام) بعد مرور حوالي 10 دقائق من بداية الطهي، استخدم حوالي 1 ملعقة كبيرة (30 مل) لكل بصلة، ستحتاج إلى مراقبة البصل عن كثب طوال مدة الطهي للتأكد من عدم احتراق السكّر.