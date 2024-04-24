محافظ القاهرة يشيد بجهود العاملين بمركز معلومات المرافق: 36 عاما من الخدمة

أشاد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بجهود العاملين بمركز معلومات شبكات مرافق القاهرة، مؤكّداً أهمية المركز ودوره في حماية المرافق وتسهيل تنفيذ المشروعات القومية، موضحًا أن المركز الذي تمّ إنشاؤه عام 1988 من المراكز الرائدة في مصر، إذ أنه من أوائل المراكز التي استخدمت نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في مجال البنية التحتية والمرافق.

المركز يمتلك قاعدة بيانات علمية لشبكات مرافق القاهرة الكبرى

وأشار محافظ القاهرة إلى أنَّ المركز يمتلك قاعدة بيانات علمية لشبكات مرافق القاهرة الكبرى، وكل ما هو موجود من مرافق وإنشاءات في باطن الأرض، مع التحديث المستمر لتلك البيانات، ويضم المركز أيضًا مركز تدريب متكامل على جميع الأعمال المساحية ونظم المعلومات، وينقل خبرته على المستوى الدولي، ولبقية محافظات مصر.

وتابع أن المركز أسهم في إنشاء مراكز معلومات في 11 محافظة أخرى، وجارٍ العمل على إنشاء مركزين في قنا ودمياط، ومركز شبكات ولاية الخرطوم بالسودان عام 2016.

أبرز خدمات مركز معلومات شبكات المرافق

فيما أوضحت أمل محمد حنفي رئيس مركز معلومات شبكات المرافق أنَّ المركز يقدم خدماته لعملائه في عدة مجالات، أهمها: إصدار الموافقات الفنية لأعمال الحفر فوق وتحت الأرض، وعمل الخرائط المساحية ومتابعة أعمال الحفر، ورفع مساحي دقيق لشبكات المرافق فوق وتحت الأرض، وحماية شبكة الطرق والمواصلات بالعاصمة من خلال تأمين المرافق، ومنع الحفر العشوائي بالقاهرة.

وأوضحت أن المركز شارك في جميع أعمال المشروعات القومية الكبرى، مثل محور جيهان السادات، ومسار المونوريل، والتحول الرقمي، وكشف المرافق بمنطقة مثلث ماسبيرو، ومشروعات إنشاء الكباري، وممشى أهل مصر، وتطوير القاهرة التاريخية.

وبينت أن المركز تولى حصر الأنشطة والأراضي والمصانع بمنطقة شق الثعبان، ووضعها على وحدة رفع مساحي مسجلة إلكترونيًا، وأنشأ قواعد بيانات GIS تعتبر الأولى لهذه المنطقة الصناعية الهامة، ويقدم أيضًا خدماته في جميع الأعمال المساحية، ويساعد المواطنين في استخراج بيان الصلاحية للبناء على قطع الأراضي.