أستاذ تخطيط عمراني: نعتمد على الأراضي الصحراوي في نشر التنمية

قال الدكتور سعيد حسانين أستاذ التخطيط العمراني إن التنمية العمرانية كانت توجد بها عدة مشكلات تتمثل في أن 94% من الأراضي صحراوية، التي من الصعب زراعتها نتيجة لبعض التحديات الاقتصادية، موضحًا أنَّه في الفترة الأخيرة بدأت ظهور توجيهات لنشر التنمية على مستوى جميع محافظات الدولة مع اعتماد كامل على الأراضي الصحراوية في هذه التنمية.

التنمية العمرانية نفذت في أكثر من 48 مدينة

وأضاف «حسانين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، ببرنامج «هذا الصباح »، أنَّ التنمية العمرانية نفذت في أكثر من 48 مدينة، موضحا أنَّه ليست التنمية فقط في المدن ولكن يتمّ نشر التنمية الزراعية، إذ أن 4 ملايين فدان جرى زراعتها، كما تمّ نشر التنمية في المناطق الصالحة للزراعة، ومد الشبكات والمرافق والبنية الأساسية للاستزراع.

التنمية العمرانية لمدينة سيناء

وأشار إلى بعض الشبكات التي مدت لسيناء، إذ تم استزراع 670 ألف فدان لبعض الأغراض الأخرى مثل سحارة المياه أو تحلية المياه، موضحا أن جميع الشبكات تؤدي إلى نشر التنمية العمرانية والاقتصادية.