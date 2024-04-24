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أستاذ تخطيط عمراني: نعتمد على الأراضي الصحراوي في نشر التنمية

كتب:

منار مجدي
12:07 م | الأربعاء 24 أبريل 2024
التنمية العمرانية

التنمية العمرانية

قال الدكتور سعيد حسانين أستاذ التخطيط العمراني إن التنمية العمرانية كانت توجد بها عدة مشكلات تتمثل في أن 94% من الأراضي صحراوية، التي من الصعب زراعتها نتيجة لبعض التحديات الاقتصادية، موضحًا أنَّه في الفترة الأخيرة بدأت ظهور توجيهات لنشر التنمية على مستوى جميع محافظات الدولة مع اعتماد كامل على الأراضي الصحراوية في هذه  التنمية.

التنمية العمرانية نفذت في أكثر من 48 مدينة

وأضاف «حسانين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، ببرنامج «هذا الصباح »، أنَّ التنمية العمرانية نفذت في أكثر من 48 مدينة، موضحا أنَّه ليست التنمية فقط في المدن ولكن يتمّ نشر التنمية الزراعية، إذ أن 4 ملايين فدان جرى زراعتها، كما تمّ نشر التنمية في المناطق الصالحة للزراعة، ومد الشبكات والمرافق والبنية الأساسية للاستزراع.

التنمية العمرانية لمدينة سيناء

وأشار إلى بعض الشبكات التي مدت لسيناء، إذ تم استزراع 670 ألف فدان لبعض الأغراض الأخرى مثل سحارة المياه أو تحلية المياه، موضحا أن جميع الشبكات تؤدي إلى نشر التنمية العمرانية والاقتصادية.

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