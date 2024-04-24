جولة إرشادية وزيارة استكشافية لـ50 من ذوي الهمم في العاصمة الإدارية

نظمت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، جولة إرشادية وزيارة استكشافية لـ50 شخصًا من ذوي الهمم، تعد هذه الجولة هي الثانية ضمن خمس زيارات تنظمها الشركة للأشخاص ذوي الهمم ترتيباً على احتفالية «قادرون باختلاف»، والتي تم تنظيمها بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بدور ذوي الهمم ودمجهم في جميع مناحي الحياة، وذلك تجسيدًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة دعم ودمج ذوي الهمم والعمل على تمكينهم في المجتمع.

معالم العاصمة الإدارية

شملت الجولة زيارة العديد من المعالم الحضرية والمشاريع الضخمة في العاصمة الإدارية الجديدة، مثل الحي الحكومي وساحة الشعب ومنطقة ساري العلم ومسجد مصر والكاتدرائية، كما أتيحت لذوي الهمم فرصة فريدة لاستكشاف هذه المعالم عن كثب والتعرف على إمكانياتها.

وقال المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إنّهم سعداء بتقديم التجربة الفريدة لذوي الهمم من خلال زيارتهم لمشاريعنا العمرانية الضخمة، موضحًا أنَّ الشركة حريصة على تنظيم زيارة ثالثة ورابعة تنفيذا لتوصيات الرئيس.

دمج ذوي الهمم في المجتمع

وتابع: «نحن ملتزمون بتوفير بيئة ملائمة ومرافق متكاملة تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع وأهمهم ذوي القدرات والهمم، وسنواصل العمل بجدية لضمان تحقيق التكافل الاجتماعي وتعزيز دورنا في اندماجهم مع المجتمع وذلك وفقا لتوجهات الرئيس السيسي».

وأعرب ذوي الهمم عن سعادتهم بزيارة واستكشاف المزيد عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يعد من أكبر المشروعات القومية.