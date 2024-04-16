بعائد يصل لـ30%.. تفاصيل أحدث شهادات بنك مصر 2024

تقدم البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، عددا كبيرا من الأوعية الادخارية، وتعد شهادات بنك مصر 2024، أحد أهم الشهادات التي تحظى بإقبال كبير، كما تتميز بالعائد المرتفع، وتتنوع فيما بينها من حيث مدة الشهادة ودورية صرف العائد.

شهادات بنك مصر 2024

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل أحدث شهادات بنك مصر 2024، عبر شراء أحدث شهاداته المقدمة تحت مسمى «شهادة طلعت حرب»، و«شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة»، بالإضافة إلى قواعد وشروط شراء تلك الشهادة.

شهادة طلعت حرب

وأوضح بنك مصر، أن شهادة طلعت حرب، متاحة للأفراد الطبيعيين فقط، كما أنها تستمر لمدة 12 شهرا بحد أدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتأتي الشهادة بمعدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً أو في نهاية المدة، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة، وتأتي الشهادة بعائد 27% سنوي، 23.5% شهري، ويصرف العائد بشكل سنوي في نهاية المدة، أو بشكل شهري وفقاً لسعر العائد على الشهادة.

شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة

وأشار البنك إلى أن شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة، متاحة للأفراد الطبيعيين فقط، كما أنها تستمر لمدة 3 سنوات بحد أدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتأتي الشهادة بمعدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً أو في سنوياً أو بشكل ربع سنوي، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة، وتأتي الشهادة بعائد يصل إلى 30% في السنة الأولى و25% للسنة الثانية، و20% للسنة الثالثة، وفقاً لدورية صرف الشهادة.