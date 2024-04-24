مقطع «نهاره أبيض» من فيلم أبو العربي يٌعيد الفنان فتحي سعد للجمهور.. تفاصيل
كتب:
أمنية شريف
08:47 م | الأربعاء 24 أبريل 2024
الفنان فتحي سعد
«يلا نهاره أبيض يلا نهاره فل»، مشهد من فيلم أبو العربي للفنان فتحي سعد مع الفنان هاني رمزي، ما إن ذُكر الفيلم إلا وتذكره الجماهير، ليعود مرة أخرى بعد 19 سنة بنفس المقطع، لكن ليمثله مع نجله، ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليلقى استحسان الكثير من الجماهير، ويعتلي التعليقات «بنحبك يا كوميديان».
الفنان فتحي سعد
ظهر نجل الفنان فتحي سعد عبر موقع التواصل الاجتماعي «تيك توك»، وهو يمثل مع والده الكثير من المقاطع، لكن تمثيله هذا المشهد لقى الكثير من الإعجابات، وهو ما عبر عنه خلال حديثه، لـ«الوطن»، إذ أوضح أنه كان يريد إعادة تقديم مشهد فيلم أبو العربي مرة أخرى للجمهور، لأنه يعرف جيدًا أنه سيحبه الجماهير، وقدم الكثير من المقاطع معه: «جات لي الفكرة في العيد عشان أقدمه مرة تانية وعشان الجمهور يفرح»، وأظهرت التعليقات مدى الحب له.
@fady_badwi رايح اطلب من الحج فلووس???? @الفنان فتحى سعد original sound - الدكتور????????
معلومات عن الفنان فتحي سعد
بدأ نشاطه الفني في التسعينيات وعمل بالمسرح والسينما والتلفزيون، جاور كبار النجوم ومثل العديد من الأفلام والمسلسلات، كما مثل في بعض الإعلانات التلفزيونية نال منها شهرة على رقعة واسعة، وبحسب حديثه في إحدى اللقاءات التليفزيونية، نقدم لكم المعلومات من خلال التالي:
- ولد في 29 أبريل 1968.
- بدأ نشاطه الفني في التسعينيات، إذ أحب الفن منذ الصغر، إذ وُلد في عائلة فنية عمته هي الفنانة زوزو مصطفى.
- المخرج سمير عصفور هو من ساعده على تعلم التمثيل على خشبة المسرح.
- عمل بالمسرح والسينما والتليفزيون
- قدم برامج الكاميرا الخفية، وبرنامج أديني عقلك، ويعد من أشهر البرامج في الألفينات.
- من أعماله مسلسل من الذي لا يحب فاطمة؟، ومسلسل حكايات زوج معاصر، ومسلسل الكبير أوي ج3.
- وقدم الكثير من الأفلام منها فيلم عسل أبيض وأبو العربي.
@fady_badwi
وانا بشتكي لأبويا اليومين دول????original sound - الدكتور????????