«تعليم القاهرة» تشارك في أسبوع الأصم العربي للتوعية بحقوقهم

تشارك مديرية التربية والتعليم بالقاهرة في أسبوع الأصم العربي الـ49 لعام 2024 تحت شعار «معا على طريق الحقوق والمساواة»، بتنظيم حملات لنشر وزيادة الوعي حول ثقافة الصم ولغة الإشارة.

تعميم اللوحات الاسترشادية

وأكد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، تعميم اللوحات الاسترشادية «اتكلم إشارة» على جميع الإدارات التعليمية ونشرها في أماكن ظاهرة، وإعداد العديد من الأفلام القصيرة بلغة الإشارة للحروف والمحافظات وأيام الأسبوع وغيرها، وتنظيم ندوات ومبادرات توعوية.

رعاية الطلاب الأصم

ولفت وكيل وزارة التعليم بالقاهرة، إلى رعاية الطلاب الأصم وتوفير الدعم لهم ومنحهم الثقة وإعطائهم حقوقهم ليعيشوا حياة إنسانية كريمة، تجعل منهم أشخاصا قادرين على الاندماج في المجتمع المحيط بهم، لممارسة حقوقهم على الأصعدة كافة.

وانطلق أسبوع الأصم العربي بناءً على توصيات المؤتمر الثاني للاتحاد العربي للهيئات العاملة مع الصم والذي انعقد في دمشق من 24 إلى 26 أبريل 1974 وهو نفس الأسبوع الذي اختير أسبوعا للأصم العربي من كل عام.

ويهدف الأسبوع العالمي للصم إلى لفت الانتباه لإنجازات الصم واهتمامات المجتمع بهم، وتوفير فرص عمل مناسبة للصم رجالا ونساء في القطاعين العام والخاص، ويتم فيه تشجيع منظمات الصم في جميع أنحاء العالم على تنظيم حملات لنشر أو زيادة الوعي حول ثقافة الصم ولغة الإشارة، والقضايا القانونية على مستويات متفاوتة.