«تعليم القاهرة»: انطلاق المراجعات النهائية لطلاب الإعدادية والثانوية

أعلنت مديرية التربية والتعليم في القاهرة، انطلاق المراجعات النهائية للشهادتين الإعدادية والثانوية باللجان لجميع الطلاب بمدارس القاهرة، في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لتحقيق أقصى فائدة من محاضرات المراجعة النهائية قبل انطلاق الامتحانات، وفق الخريطة الزمنية عقب الانتهاء من تدريس المناهج نهاية شهر أبريل الجاري.

مراجعات نهائية لطلاب الإعدادية والثانوية

وأكدت مديرية التعليم بالقاهرة في بيان، الالتزام والانضباط لخدمة تعليم القاهرة للمراجعات النهائية بالمجان لجميع الطلاب لرفع المستوى التعليمي وتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور، مشيرا إلى تحديد 3 مقار في كل إدارة تعليمية.

ولفتت إلى تشكيل فرق من المعلمين المتميزين أصحاب الكفاءة في التدريس بالإدارات التعليمية بوضع نماذج لامتحانات تدريبية تحت إشراف موجهى المواد الدراسية بالمديرية لتدريب الطلاب عليها أثناء المراجعات، من خلال جداول منتظمة للمراجعات على مستوى المديرية مع توفير المناخ المناسب وتنظيم الوقت والانضباط في القاعة المخصصة بهدوء وجدية وتركيز مع تجنب التزاحم لتحقيق أقصى فائدة من محاضرات المراجعة النهائية، وارسال كشوف معتمدة بأسماء الطلاب الحاضرين إلى مدارسهم الأصلية.

ووجّه مدير المديرية، بالالتزام بتقديم تقرير يومي مجمع عن سير المراجعات متضمنا التفاصيل والإحصاءات الدالة على عدد الطلاب المستفيدين مؤيدا بصور وفيديوهات توثيقية لإرسالها إلى الإدارة المركزية لشؤون المديريات بالوزارة.