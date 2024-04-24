«تجارية الجيزة»: أسعار المنتجات الغذائية انخفضت بفضل استقرار الدولار والتدفقات النقدية

قال أسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة التجارية، إن الفترة الحالية تشهد توزانا في سعر الدولار، ما ساعد في انخفاض التكلفة النهائية للمنتج، بالإضافة إلى تدفقات نقدية من الأجانب والمصريين المقيمين في الخارج، ونتيجة لذلك انخفضت الأسعار، وعلى رأسها المنتجات الغذائية، حيث انخفض طن الدقيق من 22 إلى 16 ألف جنيه للطن.

مبادرة لتخفيض سعر الخبز

أضاف «الشاهد»، أن شعبة المخابز قدمت مبادرة لتخفيض سعر الخبز، وتم إصدار تسعيرة جبرية للخبز، ومراقبة من خلال وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، للتأكد من الوزن والسعر، وبناء عليه انخفض الرغيف السياحي من 3 جنيهات إلى 1.5 جنيه للرغيف زنة 80 جراما، وتم طرح الرغيف السياحى زنة 40 جراما بسعر جنيه واحد، كما انخفضت أسعار المكرونة والزيوت، حيث تراجع سعر لتر الزيت الخليط من 100 جنيه للتر إلى 65 جنيها للتر.

وعقدت الغرفة التجارية بالجيزة برئاسة أسامة الشاهد مؤتمرًا صحفيًا اليوم بمقر الغرفة، بحضور أحمد كمال معاون وزير التموين وأحمد أبو الفضل مستشار وزير التموين وعبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، بحضور ممثلين عن بعض الشركات المصرية.