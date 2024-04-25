حيلة غير متوقعة تٌضاعف كمية اللحمة في مطبخك.. تعرفي عليها (فيديو)

تحضير صينية من الكفتة، أو الأصناف المتعددة باستخدام اللحمة المفرومة، واحدة من الأمور التي تتطلب كميات كبيرة من اللحم في مطبخك، إذ تتحكم حجم الكميات في مذاق الوصفة المقدمة.

وتلجأ العديد من ربات المنازل لاستخدام بعض الحيل، من خلال إضافة بعض المكونات التي تضاعف من كميات اللحم، التي تنجح عادًة مع اللحمة المفرومة، إذ تتجانس مع العديد من المكونات المضافة، التي تعطيها نكهة مختلفة، وتضاعف من كميتها المستخدمة في الحشو.

مكون يضاعف كمية اللحمة في مطبخك

وكانت الشيف نجلاء الشرشابي، قدمت لربات المنازل، وصفة عند إضافتها للحم المفروم، تضاعف كميتها، ولا تغير من مذاقها، لاستخدامها عند الطهي.

ونصحت الشيف نجلاء الشرشابي، بسلق بطاطس، وتصفيتها جيدًا من المياه، ثم هرسها وخلطها مع بيضة مخفوقة، وملعقتين من الدقيق، مع بصلة متوسطة مفرومة، وبهارات.

وأكدت الشيف، إن البصل، يلعب دورا أساسيـا في تحضير كافة أنواع اللحوم، ويفضل تقطيع البصل لشرائح أو مكعبات متوسطة واستخدامه مع اللحوم بأنواعها، كما إن البطاطس المسلوقة المهروسة، يٌمكن الاعتماد عليها لمٌضاعفة حجم اللحم المفروم، دون أن يؤثر على طعمها.

وعقب خلط جميع المكونات السابقة مع اللحم المفروم، ضيفي الملح والفلفل حسب المذاق، ثم احفظي التتبيلة قبل استخدام اللحم في إعداد الوصفات المختلفة.