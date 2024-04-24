زيادة 8% بنسب إشغال الفنادق المصرية خلال الربع الأول من عام 2024

كشفت وزارة السياحة والآثار، أنه في إطار الإستراتيجية الوطنية للسياحة بمصر، فقد شهدت أعداد الغرف السياحية المصرية زيادة خلال الربع الأول من العام الجاري، وبالتحديد خلال الفترة من 1 يناير 2024 وحتى 31 مارس الماضي، وبلغت نحو 4012 غرفة فندقية سواء ثابتة أو عائمة مقسمة على النحو التالي:

توسعات في الطاقة العاملة

1- طاقة فندقية جديدة ومضافة بلغت 2767 مقسمة بين 11 فندقا جديدا بطاقة 1503 غرف، وتوسعات في الطاقة العاملة في بعض المنشآت الفندقية بلغت 1254 غرفة.

2- غرف مغلقة تم إعادة تشغيلها بلغت 1245 غرفة بمحافظات القاهرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر.

3- بلغ إجمالي عدد الغرف الفندقية في مصر بنهاية الربع الأول من عام 2024، نحو 222 ألف و716 غرفة فندقية.

4- بلغ متوسط الإشغال الفندقي بالمدن السياحية المصرية خلال أول 3 أشهر من عام 2024 نحو 55% بنسبة نمو بلغت 8% بالمقارنة بذات الفترة من العام الماضي.