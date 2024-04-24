خبيرة تنصح الأمهات: «بلاش مكرونة بشاميل ومحاشي للأطفال خلال الامتحانات» (فيديو)

قالت الدكتورة ولاء شبانة، الخبير التربوي، إن أولياء الأمور عليهم التوقف فورا عن التوتر الذي يسببونه لأولادهم خلال فترة الامتحانات، مضيفة: «لازم نهدي الأجواء إحنا في نهاية العام وليس في نهاية العالم».

ضرورة الابتعاد عن المقارنات الزائفة بين الأولاد

وأضافت الخبير التربوي، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «بلاش المقارنات الزائفة بين الأولاد وأقرانهم من أولاد الخال والعم، بلاش كلمة شوف ابن عمك وابن خالك، لازم نفهم إن فيه فروق فردية بين كل إنسان والثاني».

مأكولات لابد من تجنبها خلال الامتحانات

وتابعت: «بقول للأمهات ابتعدوا عن إعداد المكرونة بالبشاميل والمحاشي لأطفالهم خلال فترة الامتحانات لأن دى بتعمل تُخمة عقلية، لازم نخلى الأكل صحي، خضار وبلاش الدهون والدسم، وبلاش الأكل أثناء المُذاكرة لأن الأكسجين اللي في المخ بيروح كله للمعدة فيصيب الطفل بحالة من الخمول».