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«تعليم القاهرة» تكشف موقف الامتحانات مع بدء العمل بالتوقيت الصيفي

كتب:

أميرة فكري
09:06 م | الأربعاء 24 أبريل 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كشفت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن مراعاة مواعيد الامتحانات طبقا للتوقيت الصيفي، مؤكدة عدم وجود أي تعديل في جداول مواعيد امتحانات آخر العام «النقل - الشهادة الإعدادية».

المواد خارج المجموع

انطلقت امتحانات المهام الأدائية والمواد خارج المجموع والعملية منذ بداية الأسبوع الحالي، على أن تستأنف المواد الأساسية يوم الأربعاء الموافق 8-5-2024.  

ويتم تطبيق التوقيت الصيفى اعتبارا من منتصف ليلة الغد الخميس الموافق 25-4-2024، بتقديم الساعة لمدة ستون دقيقة (60) لتصبح الساعة الواحدة بدلاً من الثانية عشر، ويستمر التوقيت حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2024، وفقا لنص القانون رقم 24 لسنة 2023.

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بقلم أميرة فكري