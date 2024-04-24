فرص عمل في سلسلة صيدليات شهيرة برواتب مجزية.. اعرف طريقة التقديم

تسعى وزارة الشباب والرياضة دائما لتوفير فرص عمل للشباب، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص والجهات المعنية، حيث أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب توافر فرص عمل للشباب في مجال الصيدليات.

وتستعرض «الوطن»، خلال هذا التقرير، تفاصيل وظائف الشباب والرياضة في مجال الصيدليات، وذلك على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة

تطلب سلسة صيدليات HPG، صيادلة للتعيين في فروعها، بالتجمع الخامس والمعادي ووسط البلد والسويس.

شروط الوظيفة

وتمثلت الشروط المطلوبة للتقديم في هذه الوظائف فيما يلي:

- أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس صيدلة·

- لديه خبرة من سنة إلى 3 سنوات.

- الحد الأقصى للسن 40 سنة·

- أن يكون جيد في اللغه الإنجليزية.

المميزات والحقوق الوظيفية

يحصل المقبولون في الوظائف على المميزات الآتية:

- رواتب مجزية·

- عدد ساعات العمل 8 ساعات·

- إجازة أسبوعيا·

- تأمين طبي واجتماعي.

كيفية التقديم على الوظائف

للتقديم على الوظائف يرجى ملء الاستمارة التالية من هنـــــــــــــا.

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