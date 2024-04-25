مدحت العدل: تقديم عمل درامي أو سينمائي محترم يعد تنويرا وتجديدا للخطاب الديني

قال الكاتب والمنتج الدكتور مدحت العدل، إن الدراما لها دور في تجديد الخطاب الديني، مشيرا إلى بعض الأعمال التي تناولت هذه القضية، بداية من «الداعية» وقبله «قصة حب» و«العندليب»، موضحًا أن مسلسل «حارة اليهود» يتطرق للحديث عن تجديد الخطاب الديني.

تقديم عمل درامي أو سينمائي محترم هو تنوير

وأشار «العدل»، خلال لقائه مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج «كل يوم»، المُذاع عبر شاشة «أون»، إلى أنه ليس من الطبيعي أن تتطرق الدراما للحديث عن تجديد الخطاب الديني بشكل مباشر، موضحًا: «كيف تصنع برنامجًا جيدًا؟ هو تنوير وتجديد للخطاب»، مشددًا على أن تقديم عمل درامي أو سينمائي محترم هو تنوير وتجديد أيضًا للخطاب الديني.

وأوضح أنه عند كتابة أي عمل يكون هناك ضرورة لهذا العمل في هذا التوقيت، منوهًا بأن «الداعية» عمل تم الإجماع عليه؛ لأنه في فترة بعد الثورة وسنة حكم الإخوان وكان هو توقيته الصحيح.

وتابع: «اإحنا مدركين لحجم المشكلة التي صنعت على مدار 40 سنة، وحولت مصر من دولة ليبرالية قائدة إلى دولة مفهومها عن الدين ضيق جدًا».