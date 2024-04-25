«الأرصاد»: انكسار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى على القاهرة الكبرى تسجل 36 درجة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ أمس الأربعاء شهد ذروة ارتفاع قيم الحرارة وسجلت العظمى على القاهرة الكبرى 41 درجة مئوية نهارا، وسيشهد اليوم انكسارا لحدة الموجة، وستنخفض قيمة الحرارة من 5 إلى 6 درجات.

انكسار الموجة الحارة

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، أن العظمى على القاهرة الكبرى ستكون ما بين 35 إلى 36 درجة مئوية، كما أن المناطق الشمالية المطلة على البحر المتوسط وتحديدا في السواحل الشمالية الغربية تبدأ تتأثر بالكتل الهوائية الشمالية، وتنكسر الموجة الحارة تماما من على المناطق الموجودة في شمال البلاد والسواحل الشمالية الغربية للبلاد.

طقس اليوم على القاهرة والمحافظات

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «سنشعر بقيم درجات حرارة أقل من أمس، وبخاصة في المحافظات الشمالية أو شمال البلاد، وطقس اليوم سيكون شديد الحرارة نهارا مع شدة الإشعاع الشمسي، وفي فترة الليل ستبدأ قيم درجات الحرارة تنخفض بشكل كبير وملحوظ».