الأرصاد الجوية تحذر من سقوط أمطار بعد الموجة الحارة: تصل إلى حد السيول

توقعت هيئة الأرصاد الجوية تغيرا شاملا ومفاجئا في حالة الطقس عقب انتهاء الموجة الحارة والتي تستمر حتى غد الخميس، ليعقبها انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4 إلى 6 درجات على أغلب الأنحاء بدءا من يوم الجمعة، ويصاحبها نشاط للرياح وسقوط أمطار على بعض المناطق.

تساقط أمطار رعدية على عدة مناطق

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى تساقط أمطار خفيفة وتصل إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من سلاسل البحر الأحمر وجنوب سيناء، ووسط وجنوب الصعيد، بينما تتساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية.

تحذير من سيول البحر الأحمر

وبحسب الأرصاد الجوية، يشهد يوم السبت تساقط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج العقبة ووسط وجنوب الصعيد، وقد تصل إلى حد السيول على بعض المناطق على فترات متقطعة، كما تتساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

ولفتت الأرصاد الجوية إلى استمرار تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، مشيرة إلى استمرار نشاط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد.