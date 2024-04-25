المصريون يعيشون يوما بـ23 ساعة فقط.. مفارقة عند تطبيق التوقيت الصيفي

يستعد المصريون خلال ساعات لبدء تطبيق التوقيت الصيفي 2024، والذي يشهد مفارقة تتمثل في فقدان ساعة كاملة من اليوم، فعند تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة، يبدأ يوم الجمعة في الواحدة صباحا بدلا من الـ12 منتصف الليل، ويصبح مدة اليوم 23 ساعة.

التوقيت الصيفي وعدد ساعات اليوم

المصريون سيكونون الليلة على موعد مع تغيير المواقيت، فعندما تدق عقارب الساعة 12 صباحًا، سيجري تقديمها بـ60 دقيقة كاملة لتصبح 1 صباحًا، وهو ما سينتج عنه تغيير بعض المواعيد مثل الصلاة ومواعيد القطارات ومترو الأنفاق، إضافة إلى موعد مباراة الأهلي ومازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المرتقبة، والتي كان من المقرر أن تقام في تمام الـ9 مساءً الجمعة، لكنها ستصبح في الـ10 مساءً، بفرق ساعة واحدة.

وسيؤدي تطبيق التوقيت الصيفي إلى تقديم مواعيد فتح وغلق المحلات، ويستمر العمل به 6 أشهر كاملة حتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر المقبل، ليحل بدلا منه التوقيت الشتوي في الجمعة الأولى من نوفمبر 2024.

فوائد التوقيت الصيفي

وهناك فوائد عدة لتطبيق التوقيت الصيفي، ويمكن توضيحها بحسب ما ورد في مشروع قانون تغيير العمل بالتوقيت الشتوي والانتقال للصيفي خلال الستة أشهر المقبلة، كما يلي:

- توفير مصادر الطاقة وترشيد الاستهلاك.

- يزيد عدد ساعات النهار مما يضمن وقتًا أطول للناس خارج المنزل، ما يشجع على ممارسة الرياضة والبقاء أكثر نشاطاً خلال اليوم.

- تعزيز الأنشطة الترفيهية.

- زيادة الإنتاجية.