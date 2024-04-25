مواقيت الصلاة في الدقهلية بعد تطبيق التوقيت الصيفي

أعلنت هيئة المساحة العامة، تحديثات مواقيت الصلاة في الدقهلية، بعد تغيير الساعة إلى التوقيت الصيفي، بتقديمها 60 دقيقة بداية منتصف ليل اليوم الخميس، إذ تتحرك مواعيد الفروض الخمسة بمعدل ساعة عن الأيام السابقة، سواء الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، بالإضافة إلى موعد شروق الشمس.

مواقيت الصلاة في الدقهلية حسب التوقيت الصيفي

نستعرض مواقيت الصلاة في الدقهلية غدا الجمعة، الذي يشهد أول أيام تطبيق التوقيت الصيفي كالآتي:

- صلاة الفجر في الدقهلية: تقام في التوقيت الجديد الساعة 4 صباحا و40 دقيقة.

- صلاة الشروق: تكون الساعة 6 صباحا و15 دقيقة بالتوقيت الصيفي الجديد.

- صلاة الظهر: يؤدي المصلون صلاة الظهر في التوقيت الصيفي الجديد الساعة 12 مساء و52 دقيقة.

- صلاة العصر: تقام في التوقيت الجديد الساعة 4 مساء و30 دقيقة.

- صلاة المغرب: تأتي في التوقيت الجديد الساعة 7 مساء و30 دقيقة.

- صلاة العشاء: تكون الساعة 8 مساء و54 دقيقة في التوقيت الصيفي الجديد.

مواقيت الصلاة في آخر أيام التوقيت الشتوي بالدقهلية

جاءت مواقيت الصلاة اليوم في الدقهلية باعتباره آخر أيام التوقيت الشتوي قبل تقديم الساعة 60 دقيقة، كالآتي:

- صلاة الفجر: ترفع اليوم الساعة 3 صباحا و42 دقيقة.

- موعد الشروق: تكون الساعة 5 صباحا و16 دقيقة.

- صلاة الظهر: تقام اليوم الصلاة الساعة 11 صباحا و52 دقيقة.

- صلاة العصر: ترفع اليوم الساعة 3 مساء و30 دقيقة.

- صلاة المغرب: الساعة 6 مساء و29 دقيقة.

- صلاة العشاء: الساعة 7 مساء و53 دقيقة.